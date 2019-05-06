شكري أبوعميرة: ضوابط الأعلى لتنظيم الإعلام للدراما "متأخرة"

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قال المخرج شكري أبو عميرة، إن الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للدراما المصرية جاءت متأخرة، مشيرًا إلى أن التلفزيون المصري قلعة الإعلام المصري والدراما العربية، وكنا نعمل بكود مهني حتى عام 2011.



وأضاف "أبو عميرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأحد، أن المقاييس اختلفت عندما دخل القطاع الخاص، وغاب دور الدولة في الانتاج الدرامي، وكان لابد من عمل كود مهني يرجع به الأعلى لتنظيم الإعلام إلى الكود المهني الذي عمل به التلفزيون المصري منذ نشأته.



وأكد، أن الاعلى لتنظيم الإعلام وضع ضوابط صارمة تصل لحد الوقف، مشيرًا إلى أن الدراما هي القوة الناعمة والمؤثرة، مشددًا على أن الأعمال الدرامية الكبيرة التي راجت رواجًا كبيرًا مثل الوسية وليالي الحلمية كانت تعرض نصوصها أولًا الرقابة، والآن غاب دور الرقابة وأصبحت لا تري سوى بعد بدء تصوير الأعمال الفنية، متوقعًا أن تكون الدراما هذا العام خلال منضبطة أكثر من ذي قبل، مشيرًا إلى أن الدراما الآن أصبحت هرم مقلوب وأعمال تفصيلية للنجم، ففي السابق كان النص أولًا، وكان النص يصنع أبطال.

