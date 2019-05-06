تفاصيل إفراج السجون عن 89 غارمًا وغارمة بمناسبة شهر رمضان



وأشار إلى أهمية نشر الوعي بين المواطنين بالحذر من الاستدانة والإمضاء على إيصالات أمانة، لافتًا إلى تخصيص صندوق تحيا مصر 30 مليون جنيه تحت تصرف وزير الداخلية؛ للإفراج عن الغارمين والغارمات وحفاظًا على كيان الأسرة المصرية.



وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر: "الغارم ليس مجرم ولكنه شخص وضعته الظروف في موقف الاستدانة والمبادرة تهدف إلى أن تكون السجون المصرية بلا غارمين ولا غارمات".



قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق تبنَّى مبادرة "سجون بلا غارمين" للمّ شمل عديد من الأسر، مشيًرا إلى أنه يتم تشكيل لجان دورية في قطاع السجون بالتنسيق مع النيابة العامة، للتصالح مع الدائنين.وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن ظاهرة الغارمين والغارمات تهدّد كيان المجتمع المصري بأسره، وذلك من خلال اضطرار البعض إلى الاستدانة والإمضاء على إيصالات أمانة والحصول على أحكام قضائية بعد ذلك؛ لعدم قدرتهم على رد الديون، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة "سجون بلا غارمين".