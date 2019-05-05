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تعرف على موعد عرض أولى حلقات "ولد الغلابة" لأحمد السقا

الأحد 05/مايو/2019 - 11:50 م
تعرف على موعد عرض أولى حلقات ولد الغلابة لأحمد السقا
أحمد السقا
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الفجر الفني
 
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يبدأ غدًا الاثنين، صناع مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا عرض أول حلقات العمل الساعة الثامنة مساءً، والذي يخوض من خلاله تجربة الأعمال الصعيدية لأول مرة في الدراما، بعد أن قدمها من قبل في السينما.


وانتهى "السقا" اليوم الأحد من تصوير آخر مشاهد العمل داخل أحد المطاعم العائمة بمنطقة الزمالك وهي المشاهد التي جمعت كل من الفنان أحمد السقا ومي عمر ومجموعة أخرى من أبطال العمل.


ويتناول المسلسل أحداثًا من واقع الحياة والناس، وتقدم بشكل درامي جديد، خاصة أن العمل تدور أحداثه في "الصعيد"، ما يجعل الأحداث أكثر سخونة منذ إنطلاق عرضه، كما يعد العمل تحديًا جديدًا للنجم أحمد السقا، والذي يقدم "الصعيدى" للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية.


"ولد الغلابة" ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها السقا في المسلسل الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.


ويشارك في بطولة المسلسل أيضا: محمد ممدوح تايسون، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.
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