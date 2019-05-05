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محمد صلاح: "نفسي أشوف عبد الله جمعة وأسلم عليه"

الأحد 05/مايو/2019 - 11:50 م
محمد صلاح: نفسي أشوف عبد الله جمعة وأسلم عليه
عبد الله جمعة
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الفجر الرياضي
 
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تحدث محمد صلاح المدير الفني لنادي مصر عن أداء عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "نفسي اشوف عبد الله جمعة وأسلم عليه تقديرًا مني لدوره مع الفريق".

متابعًا "لو فزنا بأي بطولة سيكون عبد الله جمعة بعد ربنا هو السبب فيها".

واستكمل: "عبد الله متفاهم مع كهربا بشكل مميز للغاية ويخوض مباراة مهمة في مركز غير مركزه".

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