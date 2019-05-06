مساعد رئيس شركة بتروجيت يكشف أهمية مشروع أنفاق "تحيا مصر"

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قال المهندس محسن قطب، مساعد رئيس شركة بتروجيت للأنفاق، إن مشروع أنفاق شمال الإسماعيلية "أنفاق تحيا مصر" يعتبر أحد ركائز المشروع القومي العملاق لتنمية محور قناة السويس.



وأضاف "قطب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن مشروع تنمية محور قناة السويس يهدف لتحويل المنطقة لواحدة من أكبر 7 مجمعات اقتصادية في العالم.



وأشار إلى أن المشروع يعمل على تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي صناعي وتجاري، كما يؤثر في التجارة العالمية، ويخلق حوالي مليون فرصة عمل، إلى جانب إرادات متوقعة حوالي 100 مليار دولار.



وأوضح أنه بدون الأنفاق لا يمكن أن تتم التنمية، لافتًا إلى أنه تم إنشاء الأنفاق عن طريق الحفر النفقي، وقطره الخارجي حوالي 12.6 متر، والداخلي 11.4 متر، وكل نفق يخدم اتجاه مروري واحد، مشيرًا إلى أن المشروع استغرق حوالي 4 سنوات، وفي أي دولة في العالم يتم إنجازه في أكثر من 6 سنوات.

