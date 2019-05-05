تعیین قريب زعیم الحوثيين وزیراً للداخلیة

أصدر رئیس ما یسمى المجلس السیاسي الأعلى في ميليشيا الحوثي القیادي مھدي المشاط، قراراً بتعیین قريب زعیم الميليشيا الإرهابية عبد الملك الحوثي وزیراً للداخلیة، خلفاً لعبد الحكیم الماوري الذي أعلنت الجماعة وفاته في أحد مستشفیات لبنان في أبریل الماضي.





وأصدر المشاط أمس الأحد، قرار تعیین عبد الكریم أمیر الدین حسین الحوثي وزیراً للداخلیة، بحسب ما ذكر موقع "المشهد" اليمني الإخباري.

والوزير الجديد عم زعیم الجماعة، ویعتبر من أخطر وأكثر قیادات الحركة غموضاً، وتشیر المعلومات إلى أنه صاحب السلطة الفعلیة في العاصمة صنعاء.