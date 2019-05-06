المنيسي: الصيام فرصة مجانية للحفاظ على الصحة

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قال الدكتور محمد المنيسي، استشار الجهاز الهضمي، إن الصيام فرصة مجانية للحفاظ على الصحة، مؤكدا أن ما يتردد بشأن أن شرب الكركديه يضبط الضغط غير صحيح، معلقا: "الكركديه ملهوش علاقة بالضغط".



وأشار "منيسي"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، إلى أن من يتوقف عن السجائر لمدة عام، وعمره أقل من 35 عاما، فأنه يستعيد حوالي 70% من صحته، مؤكدا أن شهر رمضان فرصة كبيرة للتوقف عن التدخين.



وفي نفس السياق نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر موقعها الرسمي نشرة إرشادية تتضمن نصائح غذائية عدة وكيفية التغلب على الجوع والعطش، خلال صيام شهر رمضان المبارك، إذ يتزامن الشهر الكريم هذا العام مع فصل الصيف، وجاءت النصائح على النحو التالي:



- تناول وجبة الإفطار على دفعتين، وذلك بتناول من 3 إلى 5 تمرات مع كوب ماء وشوربة أو عصير طازج.



- الانتظار من ربع إلى نصف ساعة ثم تناول وجبة الإفطار الرئيسية، حتى تقلل من الشعور بالتخمة وعسر الهضم والخمول.



- يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على كمية كافية من النشويات والبروتينات والخضروات، مع الحرص على تقليل الدهون والأطعمة المقلية حتى لا تشعر بالعطش.



- تناول الأغذية الغنية بالألياف والبروتين في وجبة السحور، حتى تشعر بالشبع.



- الإقلال قدر الإمكان من المشروبات الغازية.



- وللتقليل من العطش أثناء الصيام، تجنب شرب كمية كبيرة من المياه دفعة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى فقدها بسرعة.



- تجنب الأغذية المملحة كالأجبان والمخللات والوجبات السريعة.



- التقليل من القهوة والشاي.



