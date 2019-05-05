من بينهم ثنائي الريال.. أليجري يحدد أهدافه هذا الصيف

يخطط ماسيميليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس، لإجراء محادثات جادة مع رئيس النادي لمناقشة التعاقدات الرئيسية لليوفي في فترة الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوف السيدة العجوز.





وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن أليجري سيجلس مع أندريا انييلي وسيطلب منه رفع مستوى جودة الفريق وهناك 6 لاعبين يُريدهم المدرب مثل: "بول بوجبا، أدريان رابيوت وماتياس دي ليخت وندومبيلي لاعب ليون وإيسكو وجيمس رودريجيز ثنائي الريال".





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر يونايتد يريد 150 مليون جنيه استرليني لبوجبا هذا الصيف، ومن ناحية أخرى فأن العلاقات إيجابية بين يوفنتوس وريال مدريد بعد صفقة كريستيانو رونالدو وهذا قد يعني أن الناديين سيتفاوضان على مزيد من الصفقات هذا الصيف.





ويهتم أليجري بالتعاقد مع إيسكو وأيضاً رودريجيز الذي سيعود لريال مدريد هذا الصيف بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ وتشير التقارير إلى الكولومبي لن يبقى مع الريال وسيتم بيعه.



