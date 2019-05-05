ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

من بينهم ثنائي الريال.. أليجري يحدد أهدافه هذا الصيف

الأحد 05/مايو/2019 - 11:45 م
من بينهم ثنائي الريال.. أليجري يحدد أهدافه هذا الصيف
اليجري
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
يخطط ماسيميليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس، لإجراء محادثات جادة مع رئيس النادي لمناقشة التعاقدات الرئيسية لليوفي في فترة الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوف السيدة العجوز.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن أليجري سيجلس مع أندريا انييلي وسيطلب منه رفع مستوى جودة الفريق وهناك 6 لاعبين يُريدهم المدرب مثل: "بول بوجبا، أدريان رابيوت وماتياس دي ليخت وندومبيلي لاعب ليون وإيسكو وجيمس رودريجيز ثنائي الريال".

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر يونايتد يريد 150 مليون جنيه استرليني لبوجبا هذا الصيف، ومن ناحية أخرى فأن العلاقات إيجابية بين يوفنتوس وريال مدريد بعد صفقة كريستيانو رونالدو وهذا قد يعني أن الناديين سيتفاوضان على مزيد من الصفقات هذا الصيف.

ويهتم أليجري بالتعاقد مع إيسكو وأيضاً رودريجيز الذي سيعود لريال مدريد هذا الصيف بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ وتشير التقارير إلى الكولومبي لن يبقى مع الريال وسيتم بيعه.

من بينهم ثنائي الريال.. أليجري يحدد أهدافه هذا الصيف
Advertisements
المزيد عن: رياضة اليجري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات