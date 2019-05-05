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جروس: قدمنا مباراة دفاعية رائعة وأشكر لاعبي الزمالك

الأحد 05/مايو/2019 - 11:44 م
جروس: قدمنا مباراة دفاعية رائعة وأشكر لاعبي الزمالك
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هاني عصام ورامي بشاي
 
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أكد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي ، لمباراة النجم الساحلي ، المباراة كانت في غاية الصعوبة ، وحققنا الهدف المنشود وهو التأهل الى نهائى الكونفدرالية الأفريقية .

وأضاف المدير الفنى ، لاعبو الفريق قدموا أداء دفاعي مميز وظهروا كالأسود ونجحوا في التغلب على الشراسة الهجومية للاعبي النجم الساحلي .

وأشار جروس ، أن هدف محمود عبد المنعم كهربا ، في مباراة الذهاب بالقاهرة ، كان حاسما ومؤثرا للغاية . ووجه المدير الفني ، الشكر للمستشار مرتضى منصور ، رئيس النادى على الدعم والمساندة . كما اثنى المدير الفنى على الروح القتالية والاصرار لدى لاعبي الفريق طوال شوطي اللقاء .

وكشف كريستيان جروس ، أن اصعب لحظات المباراة ، كانت في بداية الشوط الأول والثاني ، في ظل الضغط المكثف والاعتماد على الكرات العرضية بشكل مكثف .

وأشار جروس ، أن أصعب لحظة كانت عندما قام الحكم الانجولي بطرد محمود عبد الرحيم جنش ، واللعب بالمهاجم عمر السعيد مكانه .

وأشار جروس ، بان التوفيق كان حاليفا للفريق أمام النجم الساحلي ، ونستحق التواجد في النهائي .

وأضاف جروس ، عماد السيد ، سبق له المشاركة افريقيا ، ولدينا ثقه فى قدراته لتعويض غياب جنش

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