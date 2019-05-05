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محافظ الجيزة يغلق مركز للعيون بالمهندسين لعدم وجود شهادات للأطباء ومخالفة شروط مكافحة العدوى

الأحد 05/مايو/2019 - 11:41 م
محافظ الجيزة يغلق مركز للعيون بالمهندسين لعدم وجود شهادات للأطباء ومخالفة شروط مكافحة العدوى
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فى ضربة جديدة لأصحاب المراكز الطبية "معدومي الضمير"، قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غلق مركز "م.ا.س" بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، وذلك بناء على مذكرة الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة والتى طلبت بغلق المركز نظرا  لعدم وجود شهادات للأطباء وتصاريح مزوالة المهنه وكارنيه نقابة الأطباء وذلك للعاملين بالمركز ومخالفة شرطة مكافحة العدوى وعدم وجود غرفة "إفاقة" بالإضافة إلى وجود الأدوات المستخدمة فى العمليات منتهية الصلاحية.

 حيث داهمت مساء اليوم مديرية الصحة بالجيزة وقوة من شرطة المرافق  برئاسة العقيد ياسر شعير رئيس المباحث المركز لتنفيذ  قرار الإغلاق، من جانبها أخطرت مؤسسة الاورمان بانها تدرس الغاء التعاقد بعد فضيحة المشارط .  يذكر ان ادارة العلاج الحر نفذت 300 قرار اغلاق خلال شهر مارس وابريل لعدد 250 مركز ومنشاة طبية مخالفة للشروط . 

وقالت هناء سرور، تعليقا على مركز المشارط منتهية الصلاحية بأن الفترة القادمة ستشهد تشديد الرقابة على المراكز الطبية مشيره الى أن تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة توفير الدعم الكامل للعلاج الحر والتفتيش بالمديرية .
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