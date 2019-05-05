رامز جلال يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان
الأحد 05/مايو/2019 - 11:42 م
الفجر الفني
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هنأ الفنان رامز جلال الشعب المصرى والأمتين الإسلامية والعربية بقدوم شهر رمضان الكريم.
وكتبت جلال عبر حسابه على "تويتر" #كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية #رمضان_مبارك".
وأعلنت عدد من الدول العربية من بينها، مصر السعودية والعراق والكويت، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، بناء عليه، يكون غدا، الاثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1440 هجرية.
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