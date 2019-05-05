رامز جلال يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

هنأ الفنان رامز جلال الشعب المصرى والأمتين الإسلامية والعربية بقدوم شهر رمضان الكريم.









وكتبت جلال عبر حسابه على "تويتر" ‏‏‏‏‏‎#‏كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية ‎#رمضان_مبارك".





وأعلنت عدد من الدول العربية من بينها، مصر السعودية والعراق والكويت، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، بناء عليه، يكون غدا، الاثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1440 هجرية.



