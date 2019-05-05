ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رامز جلال يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

الأحد 05/مايو/2019 - 11:42 م
رامز جلال يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
هنأ الفنان رامز جلال الشعب المصرى والأمتين الإسلامية والعربية بقدوم شهر رمضان الكريم.


وكتبت جلال عبر حسابه على "تويتر" ‏‏‏‏‏‎#‏كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية ‎#رمضان_مبارك".

وأعلنت عدد من الدول العربية من بينها، مصر السعودية والعراق والكويت، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، بناء عليه، يكون غدا، الاثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1440 هجرية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات