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مؤشر جديد يبعد بوجبا عن الريال

الأحد 05/مايو/2019 - 11:41 م
مؤشر جديد يبعد بوجبا عن الريال
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محمد أيمن
 
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يعتبر الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي واحد من الأسماء اللامعة التي ترغب إدارة ريال مدريد في الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت " ديلي ميل " البريطانية اليوم الاحد أن صفقة إنتقال بطل العالم 2018 مع فرنسا إلى ريال مدريد أصبحت معقدة للغاية بسبب الطلبات التي حددتها إدارة المان يونايتد.

وقالت إدارة الشياطين الحمر أن بوجبا لن يكون متاح للبيع مقابل أقل من 188 مليون يورو المبلغ الذي يعتبره فلورينينو بيريز مرتفع للغاية.

ويقدم بوجبا مع مانشستر يونايتد مستوى مميز منذ قدموه في العام 2016 من يوفنتوس الإيطالي حيث خاض معهم 178 مباراة نجح في تسجيل 34 هدف وصنع 43 آخرين.
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