برشلونة يفاضل بين ثنائي ناري للتوقيع مع أحدهم

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأحد عن وجود مفاضلة بين أكثر من مهاجم للتعاقد معهم من جانب إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من أجل تدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وبعد المفاضلة بين أكثر من لاعب إنحصرت الأسماء بين الثنائي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني ومواطنه ألكساندر لاكازيت لاعب أرسنال الانجليزي.





ويبقى التعاقد مع جريزمان أقرب خاصةً أن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام إلى البلوجرانا في الصيف الماضي لكنه قرر البقاء مع الروخيبلانكوس الموسم الجاري.





في المقابل يرى بعض أعضاء مجلس الإدارة في البلوجرانا أن لاكازيت سيكون خيار أفضل من أجل قيادة هجوم الفريق خلفاً للأوروجوياني لويس سواريز الذي تقدم في العمر.





ونجح لاكازيت البالغ من العمر 27 عاماً في خطف الأضواء بشدة بعد أن سجل 18 هدف مع الجانرز بالإضافة إلى مساهمته في 12 تمريرة حاسمة.