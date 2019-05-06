وكيل "تموين" الإسكندرية يزف بشرى للمواطنين مع حلول شهر رمضان
الإثنين 06/مايو/2019 - 12:45 ص
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة محمد سعدالله، وكيل المديرية، عن حصولها على موافقة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على تخصيص مقر جديد لإنشاء مركز خدمة تموينى متطور لأهالى العجمى بمبنى طرق ثانى طريق المكس بدل من مكتب تموين الدخيلة الذى كلن يعانى من مشاكل عديدة نظرا لعدم جاهزية المكان والتكدس الذى كان يعانى منه أهالى العجمي.
وقد تم معاينة المكان من قبل اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتكليف من المحافظ، وقد تم دعوة أعضاء مجلس النواب النائب حسن خير الله والنائب مصطفى الطلخاوى لمعاينة المكان الجديد على الطبيعة، وقد أبدوا موافقتهم وسعادتهم بالمكان، والموافقة عليه.
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