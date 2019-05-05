شركات جهاز الخدمة الوطنية تستعد للتخفيف عن كاهل المواطن خلال رمضان

من خلال سياراتها المنتشرة بجميع المحافظات والمنافذ الثابتة









ينتهج جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، خلال السنوات الأخيرة، سياسة التخفيف عن كاهل المواطن البسيط، وذلك من خلال الدفع بالسيارات التابعة والتى تحمل منتجات الألبان، واللحوم، والمنتجات الزراعية، وتكثيف انتشارها بالمحافظات الأشد فقرا، والمناطق الأكثر احتياجاً بالقاهرة الكبرى، على مدار العام.





وتهدف تلك السياسة لعمل توازن فى الأسعار بالسوق المصرية، ودفع التجار لتخفيض أسعار السلع خاصة خلال المواسم، وفترة ما قبل شهر رمضان المبارك، وذلك إلى جانب منافذ الجهاز الثابتة، المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.





ويتعاون جهاز الخدمة الوطنية مع أجهزة الدولة والقطاع المدنى، فى إقامة المشروعات الاقتصادية المختلفة، ويتولى قطاع الأمن الغذائى تحقيق الاكتفـــــاء الذاتى من المنتجات الغذائية اللازمة لأفراد القوات المسلحة، وطرح فائض الإنتاج إلى القطاع المدنى، وذلك من خلال مزارع الإنتاج النباتى، والحيوانى، والصناعات الغذائية، والأنشطة التكميلية.





ويهدف الجهاز للتركيز على مشروعات البنية الأساسية، وإعطاء عناية خاصة لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات شمال وجنوب سيناء، ومحافظات جنوب الوادى، والمحافظات الحدودية، بما يساعد على تنميتها وجذب الاستثمارات إليها، والمعاونة فى خلق فرص عمل لشباب الخريجين بالمشروعات المنفذة، إلى جانب التدريب والتأهيل لخلق كوادر متخصصة فى جميع مجالات العمل.





ويشمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 10 شركات وطنية تعتبر عصب الجهاز، منها الشركة الوطنية «صافى»، التى تقوم بإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية فى عبوات بسعات مختلفة، وإنتاج وتعبئة زيت الزيتون البكر الممتاز الخالى من الحموضة، فى حين تتولى شركة مكرونة «كوين» التى تضم ثمانية مصانع بأكثر من 18 خط إنتاج، تصنيع المكرونة بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، وقنا، والإسماعيلية، وشمال سيناء، والفيوم، والمنيا، وسوهاج.





أما مهمة استصلاح الأراضى الصحراوية فتتولى الشركة الوطنية بشرق العوينات استصلاح وزراعة 110 آلاف فدان بشرق العوينات، اعتماداً على المياه الجوفية، وتركز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير والذرة، والتوسع فى زراعة أشجار الفاكهة، مثل المانجو، والبرتقال، والليمون، والجوافة، والنخيل، بالإضافة لأنشطة تربية وتسمين الأغنام والأبقار، بغرض إنتاج اللحوم لتلبية احتياجات القوات المسلحة، وكذلك إنتاج عسل النحل الممتاز.



