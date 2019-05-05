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تعرف على تفاصيل الحلقة الثانية لـ مسلسل قابيل

الأحد 05/مايو/2019 - 11:21 م
تعرف على تفاصيل الحلقة الثانية لـ مسلسل قابيل
مسلسل قابيل
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "قابيل" أحداثا مثيرة ومتلاحقة، وبدأت الحلقة بخبر مقتل "سما" التى تقوم بدورها أمينة خليل ليبدأ الضابط طارق كامل فى مرحلة جديدة من التحقيقات مع المشتبه فيهم. 


كما شهدت الحلقة مطاردة روح سما الى الضابط طارق لتكشف له بعد الكلمات مؤكد انها على يقين وثقة فيه ان يصل الى الجانى الحقيقى والذى يدعى "قابيل". 


ويحاول طارق أن يزور الطبيب النفسى المعالج له حتى يفسر له ظهور سما ومطاردة روحها له بجانب زوجته التى تعرضت ايضا الى حادث كشفت عنه الحلقة الأولى من العمل. 

يذكر أن مسلسل قابيل تدور أحداثه فى في إطار التشويق والإثارة حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة، حيث يحاول الوصول لمكانها وأيضًا تحديد هوية الخاطف.


مسلسل قابيل بطولة محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل وعلى الطيب وتأليف محمد عز الدين وإخراج كريم الشناوى.
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