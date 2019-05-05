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ميدو: صحيح أن جنش مستفز ولكن لا يستحق الطرد

الأحد 05/مايو/2019 - 11:20 م
ميدو: صحيح أن جنش مستفز ولكن لا يستحق الطرد
ميدو
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علي نبوي
 
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وصف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي قرار حكم مباراة الزمالك أمام النجم الساحلي بطرد محمود جنش حارس مرمى الفريق الأبيض بالظالم.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الحكم أراد ذبح الزمالك بقرار طرد جنش.

وأضاف "صحيح جنش مستفز لكن الكرة لم تخرج ابدا وحتى إذا خرجت فالمشاهد اقرب للكرة!! مبروك على جمهور الزمالك رجولة لاعبيه".

وواصل "يجب ان يتظلم الزمالك ضد قرار طرد جنش..يجب ان يشارك في النهائي..قرار ظالم من حكم ظالم".

ميدو: صحيح أن جنش مستفز ولكن لا يستحق الطرد
ميدو: صحيح أن جنش مستفز ولكن لا يستحق الطرد
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