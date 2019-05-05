محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء: استبعاد أي مقاول رصف يخالف الأعمال (صور)

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية على جميع رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومسئولي مديرية الطرق، باستبعاد أي مقاول رصف يخالف ويقصر في الأعمال الموكلة ليه، وعدم صرف أية مستحقات مالية إلا بعد التأكد من مطابقة أعمال الرصف للمواصفات القياسية ، قائلًا " الجدية في العمل هي أساس التعامل ، ومن يقصر سيتم معاقبته واستبعاده ".

وأكد قنصوة على مسئولي الطرق بضرورة رفع المطابق وشنايش الأمطار وتناسبها مع منسوب الأسفلت بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية التي يتم بها أعمال رصف أو صيانة وإعادة تأهيل، وذلك قبل الانتهاء من أعمال الرصف، فضلًا عن استمرار متابعة أعمل الرصف ورفع الكفاءة، وحل كافة المشكلات والملاحظات في قطاعات الأسفلت خاصة في الطرق الرئيسية التي توجد بها كثافات عالية وحركة مرورية مرتفعة .