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محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء: استبعاد أي مقاول رصف يخالف الأعمال (صور)

الأحد 05/مايو/2019 - 11:19 م
محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء: استبعاد أي مقاول رصف يخالف الأعمال (صور)
الدكتور عبدالعزيز قنصوه - محافظ الإسكندرية
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دينا حسن - محمد رجب
 
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شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية على جميع رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومسئولي مديرية الطرق، باستبعاد أي مقاول رصف يخالف ويقصر في الأعمال الموكلة ليه، وعدم صرف أية مستحقات مالية إلا بعد التأكد من مطابقة أعمال الرصف للمواصفات القياسية ، قائلًا " الجدية في العمل هي أساس التعامل ، ومن يقصر سيتم معاقبته واستبعاده ".
 
وأكد قنصوة على مسئولي الطرق بضرورة رفع المطابق وشنايش الأمطار وتناسبها مع منسوب الأسفلت بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية التي يتم بها أعمال رصف أو صيانة وإعادة تأهيل، وذلك قبل الانتهاء من أعمال الرصف، فضلًا عن استمرار متابعة أعمل الرصف ورفع الكفاءة، وحل كافة المشكلات والملاحظات في قطاعات الأسفلت خاصة في الطرق الرئيسية التي توجد بها كثافات عالية وحركة مرورية مرتفعة .
 
وجاء ذلك خلال اجتماع"قنصوة" اليوم الأحد برؤساء الأحياء، وقد تم استعراض ما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف بكل حي، وكذا الملاحظات بها ، فضلا عن استعراض أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وترميم الحفر والمطبات ،  وذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي  للرصف للعام المالي الحالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ والوقوف علي الأعمال المنفذة لترميم الحفر والمطبات و أعمال إعادة الشيء لأصله على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة و رؤساء الأحياء، ومدير ومسئولي مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية.
محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء: استبعاد أي مقاول رصف يخالف الأعمال (صور)
محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء: استبعاد أي مقاول رصف يخالف الأعمال (صور)
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