مشادات بين حمدي النقاز ولاعبي النجم الساحلي

دخل التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك في مشادات مع بعض لاعبي النجم الساحلي التونسي بعد نهاية لقاء الفريقين اليوم.





وتعادل الفريقان سلبيًا اليوم في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية.





واحتك جنش مع بعض لاعبي النجم الساحلي والجماهير وسط استفزازات كبيرة منذ بداية اللقاء.





وقام بعض لاعبي الزمالك بإبعاد النقاز عن تلك الاستفزازات حتى لا يتم إيقافه من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم.