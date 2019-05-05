لأول مرة.. 3 أفارقة يسجلون 20 هدفا في البريميرليج

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تسجيل 3 لاعبين أفارقة 20 هدفاً أو أكثر خلال موسم واحد لأول مرة في تاريخه وهم الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي ليفربول.





وكان النجم المصري محمد صلاح قد سجل هدفاً في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل والتي انتهت بفوز مثير للريدز بنتيجة 3-2 وخرج "مو" من المباراة متأثراً بإصابة قوية في رأسه عقب تدخل عنيف مع حارس نيوكاسل.





ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 94 نقطة بينما مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ92 نقطة.





ويتواجد نجمنا المصري في صدارة ترتيب قائمة هدافي البريميرليج برصيد 22 هدفاً ويأتي خلفه ساديو ماني بـ20 هدفاً وسيرخيو أجويرو بـ20 هدفاً وأوباميانج بـ20 هدفاً وجيمي فاردي 18 هدفاً.



