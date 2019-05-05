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بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد مباراتي نهائي الكونفيدرالية

الأحد 05/مايو/2019 - 11:13 م
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد مباراتي نهائي الكونفيدرالية
الزمالك
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علاء خليف
 
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ضرب فريق الزمالك موعدًا ناريًا مع نظيره نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك لنهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعدما تخطي عقبة فريق النجم الساحلي التونسي بعد الفوز عليه ذهابًا بهدف دون رد، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب على الملعب "الاوليمبي" في سوسة، بينما صعد نهضة بركان علي حساب الصفاقسي والذي تفوق عليه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وستقام مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان يوم 19 مايو الجاري بالمغرب، بينما ستقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 26 من نفس الشهر.
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