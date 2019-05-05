أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. الملكي يقترب من حسم صفقة القرن ونجم الفريق يفتح النار على زيدان

شهد ريال مدريد اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استعداد الملكي للتعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- كاسيميرو على رادار يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن ​يوفنتوس​ الإيطالي يطمح في الحصول على خدمات البرازيلي ​كاسيميرو​ نجم وسط ​ريال مدريد​ الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس يرغب في ضم كاسيميرو في ​الميركاتو الصيفي​ بالإضافة إلى فرانشيسكو أتشيربي نجم لاتسيو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كاسيميرو لا يعتبر الهدف الوحيد من ريال مدريد في سوق الانتقالات المقبلة، حيث ارتبط اسم السيظة العجوز بضم كلا من جيمس رودريجيز وفرانشيسكو إيسكو أيضًا.

يذكر أن عقد كاسيميرو مع ريال مدريد ينتهي في عام 2021.





- مشجعو ريال مدريد يعلقون على صفقة يوفيتش

علق مشجعو ريال مدريد على صفقة صفقة فريقهم الجديدة والتي ضم فيها الملكي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت وكشفوا إذا كانت كافية لتدعيم هجوم الميرينجي الموسم المقبل أم لا!

واختلف مشجعو الملكي حول هذه النقطة، حيث رأى البعض أنه رائع لكنه يحتاج لمساعدة.





- الأهداف مشكلة ريال مدريد هذا الموسم

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن مشكلة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الأساسية هي قلة الأهداف التي عانى منها الفريق هذا الموسم لذلك يبحث عن مهاجم ليُكمل بنزيما وأن يوفيتش هو المفضل له بالإضافة إلى خط وسط هجومي، حيث يريد زيدان أن يقوده هازارد وبوجبا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أنه في المتوسط، شارك كلا من هازارد وبوجبا في 25 هدفًا و25 تمريرة حاسمة معاً سنويًا في السنوات السبع الماضية​.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن متوسط ​​هازارد في التسجيل يبلغ 15.4 هدفًا و12.5 صناعة أهداف، في حين يُسجل بوجبا بمعدل 10 أهداف و10.2 صناعة أهداف.

واقترب البلجيكي هازارد من التوقيع للملكي بينما يحلم زيدان بوصول أيضًا بطل العالم الفرنسي بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان يحلم بعمل ثورة كاملة في الميركاتو الصيفي للعودة إلى طريق البطولات بعد الموسم السئ المخيب للآمال والمستمر حاليًا.





- بيل مستاء بسبب استبعاده من مواجهة فياريال

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الويلزي جاريث بيل محبط للغاية وحزين بسبب استبعاده من مواجهة فياريال الليلة في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق استبعد بيل من المواجهة حتى لا يتعرض لصافرات الاستهجان من جماهير الفريق في السينتياجو بيرنابيو وهو ما أثار سخط متابعي الملكي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زين الدين زيدان لم يكن سعيداً بما قدمه بيل منذ عودته خصوصاً ضد فاييكانو في الجولة الماضية وأكدت أن بيل حزين ومحبط للغاية وهذا ما يقوله محيط اللاعب بعد أن استبعده زيدان يوم أمس.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن بيل قد يكون يعيش أخر أيامه داخل أسوار النادي الملكي، حيث أنه أقرب للرحيل أكثر من أي وقت مضى.





- " كل الأمور ممكنة " شقيق بوجبا يثير التساؤلات بشأن مستقبل أخيه

علق فلورنين بوجبا شقيق الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حول شائعات رحيل أخيه عن صفوف الشياطين الحمر صوب قلعة السانتياجو بيرنابيو.

وقال فلورنين في مقابلة صحيفة عن إمكانية رحيل شقيقه للريال أن جميع الأمور من الممكن أن تحدث ولا أعلم ما إذا كان بول سيرحل عن المانيو أم لا.

وأردف أن اليوم من الممكن أن أصرح ببعض الأمور وغداً تحدث أمور أخرى ولكن الأكيد حالياً أن فترة الإنتقالات الصيفية في شهر يونيو ستشهد أمور عديدة.

وأنهى أن أخيه يرغب في تقديم مستويات كبيرة مع المانيو قبل الحديث عن رحيله إلى أي نادي آخر خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن بول بوجبا كان قد إرتبط بالتوقيع مع ريال مدريد بناء على طلب من الفرنسي زين الدين زيدان ويبقى الاتفاق على المقابل المادي العائق الوحيد لإتمام الصفقة.





- مفاجأة.. ريال مدريد رفض ضم سفاح أياكس

فجرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية اليوم الأحد مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت رفض إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فرصة التوقيع مع سفاح أياكس أمستردام الهولندي دوشان تاديتش.

وقالت الصحيفة أن الريال كان بإمكانه الحصول على خدمات السفاح الصربي صاحب الثلاثين عاماً لكن الإدارة رفضت فكرة الحصول على خدماته رغم تألقه اللافت.

وخاض تاديتش مع الفريق الهولندي هذا الموسم 52 مباراة في جميع المسابقات ساهم خلالهم في 55 هدفاً بعد تسجيله 34 وصناعته ل21 وأحرق مرمى الريال بهدفين في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى المرينجي في الحصول على خدمات مهاجم جديد لتدعيم الفريق بعد إستقرار زيدان على الإستغناء عن الثنائي إبراهيم دياز وماريانو دياز.

وكانت بعض المصادر الصحية قد أشارت إلى أن الملكي أغلق صفقة الصربي لوكا يوفيتش صاحب ال21 عاماً في الساعات الماضية وسيتم الإعلان عنها بعد نهائي اليوروبا ليج.





- مؤشر جديد يبعد بوجبا عن الريال

يعتبر الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي واحد من الأسماء اللامعة التي ترغب إدارة ريال مدريد في الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت " ديلي ميل " البريطانية اليوم الاحد أن صفقة إنتقال بطل العالم 2018 مع فرنسا إلى ريال مدريد أصبحت معقدة للغاية بسبب الطلبات التي حددتها إدارة المان يونايتد.

وقالت إدارة الشياطين الحمر أن بوجبا لن يكون متاح للبيع مقابل أقل من 188 مليون يورو المبلغ الذي يعتبره فلورينينو بيريز مرتفع للغاية.

ويقدم بوجبا مع مانشستر يونايتد مستوى مميز منذ قدموه في العام 2016 من يوفنتوس الإيطالي حيث خاض معهم 178 مباراة نجح في تسجيل 34 هدف وصنع 43 آخرين.





- عاجل.. ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

تتجه أنظار عشاق الكرة في العالم صوب قلعة سانتياجو بيرنابيو التي لم تفقد الامل في إستقدام صفقة القرن خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وفجر موقع " ديفنسا سنترال " الإسباني المقرب من النادي الملكي أن إدارة الريال متمثلة في الرئيس فلورينتينو بيريز تحاول بشتى الطرق الحصول على خدمات نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأردف الموقع أن الملكي كان قريباً للغاية من التوقيع للريال حينما كان لاعباً لسانتوس قبل أن يفضل الأموال التي عرضتها عليه إدارة البلوجرانا.

وحدد الريال بعض الشروط للحصول على خدمات البرازيلي الموهوب مثل تخفيض الراتب السنوي الذي يحصل عليه بالإضافة إلى تحديد مبلغ 200 مليون يورو فقط لإتمام الصفقة.

ويحصل نيمار على 37 مليون يورو بصورة سنوية مع البي إس جي ما يفوق الميزانية التي حددتها إدارة الريال للصفقات الجديدة.

وفي حالة نجح الريال في الحصول على خدمات نيمار ستكون صفقة القرن التي وعد بها بيريز جماهير الملكي للمنافسة على جميع الألقاب الموسم المقبل.



