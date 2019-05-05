مواعيد مسلسلات رمضان 2019 | اعرف مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2019 | رمضان 2019 | مسلسلات رمضان

مواعيد مسلسلات رمضان 2019، دخل الكثير من الفنانين سباق رمضان 2019 بمجموعة المسلسلات، وستُعرض مسلسلات رمضان 2019 على فضائيات MBC مصر وTEN وON-E وDMC وCBC والحياة، واليوم سنستعرض لكم مواعيد مسلسلات رمضان 2019.





- بدل الحدوتة 3

كما أعلنت فضائية "cbc" عن عرض مسلسها الحصري "بدل الحدوتة تلاتة" للنجمة دنيا سمير غانم يوميًا الساعة 7 مساءًا.





مسلسل بدل الحدوتة 3 بطولة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة ومحمد سلام وشيماء سيف وعدد كبير من نجوم الكوميديا، ومن تأليف شريف نجيب وأيمن وتار مؤلف أول عشر حلقات وإخراج خالد الحفناوي.





- هوجان

فيما قررت فضائية الحياة عرض مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام في تمام الساعة 11 مساءًا.





تدور الأحداث حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ "هوجان"، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة "هوجان" في الأفق، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.





- فكرة بمليون جنيه و قابيل وشقة فيصل على إم بي سي

وأعلنت فضائية "MBC مصر"، عرض مسلسلاتها فكرة بمليون جنيه و قابيل شقة فيصل، في الأوقات التالية:





- قابيل في تمام الساعة 9 مساءًا.





- فكرة بمليون جنيه الساعة 11 مساءًا.





- شقة فيصل في تمام الساعة 12 منتصف الليل.





- مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة

كما أعلنت فضائية "ON-E"، عرض مسلسها "كلبش 3" للنجم أمير كرارة بدأً من اليوم الأحد في تمام الـ12 منتصف الليل.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد عبد العزيز وهشام سليم ويسرا اللوزى وهالة فاخر وأحمد العوضى وإسلام جمال وأميرة العايدى وأحمد إمام ومحمد على رزق وأمانى كمال.



