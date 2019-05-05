جنوى يخطف التعادل من أنياب روما

تعادل فريق جنوى أمام ضيفه روما بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.





وعلى ملعب (لويجي فيراريس)، بادر الضيوف بالتسجيل عن طريق المهاجم الإيطالي صاحب الأصول المصرية ستيفان الشعراوي بالدقيقة (82).





إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك هدف التعادل القاتل عن طريق المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو (90+1).





وأضاع جنوى فرصة الفوز باللقاء بعدما احتسبت له ركلة جزاء في الدقيقة (90+6) سددها المهاجم أنطونيو سانابريا ولكن تصدى لها حارس الذئاب أنطونيو ميرانتي.





وبهذا التعادل، رفع روما رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد جنوى عند 36 نقطة في المركز الـ16.



