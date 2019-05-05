خبير طرق: أنفاق قناة السويس أهم ثاني مشروع في إفريقيا

قال الدكتور عماد نبيل، الاستشاري الدولي للطرق والكباري، إن أنفاق قناة السويس أهم ثاني مشروع في إفريقيا بعد ازدواج قناة السويس، واصفًا إياهم بأنهم بداية صحيحة وقوة ضاربة.





وأضاف "نبيل"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد أن مصر جزء من اتفاقية الكوميسا وجزء من اتفاقية المشرق العربي، ومصر هي نقطة الربط في هذه الاتفاقيات جميعا بين أفريقيا وآسيا.





وأشار إلى أن الاتصال والرابط بين سيناء وباقي جمهورية مصر كان يعتمد فقط على نفق الشهيد أحمد حمدي، وأضيف له في الثمانينات كوبري السلام المعلق أعلى قناة السويس، وظلوا تلك النقطتين هما نقاط الربط بين سيناء ومصر، إلى أن تم افتتاح المشروع الجديد اليوم وذلك هو المخطط الاستراتيجي السليم، مشيرا إلى أن مصر تحت قيادة السيسي أصبحت ناقل دولي ومفعل للاتفاقيات العالمية بكفاءة.



