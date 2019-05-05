من هو الفنان محمد أبو الوفا أو الريس جمعة في فيلم الجزيرة؟

تعرض الفنان محمد أبو الوفا لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحى بمحافظة الفيوم، حيث يعانى من التهاب في الصدر وذلك منذ أيام قليلة.





كان ظهور محمد أبو الوفا فى عالم الفن متأخرا، وتميز بأدوار الشر، حيث قدم عددا من الأدوار، ولعل أبرزها شخصية مطارد الجبل يدعى "الريس جمعة" فى فيلم "الجزيرة" مع أحمد السقا.





- كانت بدايته من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة.





- عقب ذلك انتقل للعمل بالتلفزيون عام 2005 في مسلسل "المرسى والبحار".





- قدم خلال مسيرته الفنية 58 مسلسلًا تليفزيونيًا منها "الكبريت الأحمر، المغني، كلبش".





- قدم 15 فيلمًا سينمائيًا خلال مسيرته الفنية أبرزهم "حليم، الجزيرة، الفيل الأزرق".





- تعرض مؤخرا الى ازمة صحية شديدة وقررت نقابة المهن التمثيلية نقله الى مستشفى القوات المسلحة لمزيد من الرعاية.





- سانده عدد من الممثلين عبر صفحاتهم مطالبين جمهورهم بالدعاء له منهم عمرو سعد وأمير كرارة.











