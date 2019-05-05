ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

من هو الفنان محمد أبو الوفا أو الريس جمعة في فيلم الجزيرة؟

الأحد 05/مايو/2019 - 10:51 م
من هو الفنان محمد أبو الوفا أو الريس جمعة في فيلم الجزيرة؟
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تعرض الفنان محمد أبو الوفا لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحى بمحافظة الفيوم، حيث يعانى من التهاب في الصدر وذلك منذ أيام قليلة. 

كان ظهور محمد أبو الوفا فى عالم الفن متأخرا، وتميز بأدوار الشر، حيث قدم عددا من الأدوار، ولعل أبرزها شخصية مطارد الجبل يدعى "الريس جمعة" فى فيلم "الجزيرة" مع أحمد السقا. 

- كانت بدايته من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة.

- عقب ذلك انتقل للعمل بالتلفزيون عام 2005 في مسلسل "المرسى والبحار".

- قدم خلال مسيرته الفنية 58 مسلسلًا تليفزيونيًا منها "الكبريت الأحمر، المغني، كلبش".

- قدم 15 فيلمًا سينمائيًا خلال مسيرته الفنية أبرزهم "حليم، الجزيرة، الفيل الأزرق".

- تعرض مؤخرا الى ازمة صحية شديدة وقررت نقابة المهن التمثيلية نقله الى مستشفى القوات المسلحة لمزيد من الرعاية. 

- سانده عدد من الممثلين عبر صفحاتهم مطالبين جمهورهم بالدعاء له منهم عمرو سعد وأمير كرارة. 


 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
1
x
15:00
1
مانشستر يونايتد
تشيلسي
3
x
15:00
0
واتفورد
آرسنال
1
x
17:30
1
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
3
x
16:15
1
فياريال
هويسكا
0
x
20:45
0
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
0
x
18:00
0
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
1
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
6
x
18:30
1
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
3
x
17:00
1
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
3
x
18:00
0
الصفاقسي
النجم الساحلي
0
x
21:00
0
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
1
x
17:00
1
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
1
x
17:30
1
المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
النجوم