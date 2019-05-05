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الزمالك يتجاوز كل الظروف الصعبة في سوسة ويعبر إلى نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

الأحد 05/مايو/2019 - 10:59 م
الزمالك يتجاوز كل الظروف الصعبة في سوسة ويعبر إلى نهائي الكونفيدرالية الإفريقية
الزمالك والنجم الساحلي
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أحمد عبد الحفيظ
 
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نجح نادي الزمالك في حجز بطاقة العبور إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد التعادل أمام النجم الساحلي التونسي، بدون أهداف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سوسة بإياب نصف النهائي.

واستفاد الزمالك بهذا التأهل من فوزه ذهابا بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم كهربا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب الأسبوع الماضي.

وشهدت المباراة في الدقائق الأخيرة طرد الحارس محمود عبد الرحيم جنش، بسبب تلقيه الإنذار الثاني في اللقاء ، ليقوم عمر السعيد بحراسة الزمالك حتى النهاية .
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المزيد عن: رياضة النجم الساحلي الكونفيدرالية الافريقية الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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