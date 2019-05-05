إطلاق الدفعة الأولى من سجناء الحق العام بسكاكا
الأحد 05/مايو/2019 - 10:46 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أطلقت إدارة سجن سكاكا بمديرية سجون منطقة الجوف، سراح 26 شخصاً يمثلون الدفعة الأولى من سجناء الحق العام، وذلك إنفاذ لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير إدارة سجن سكاكا الرائد جمعان بن خلف الزهراني أن إدارة السجن أقامت حفلاً للمفرج عنهم، بحضور مدير السجون بالمنطقة بالنيابة العميد سليم العنزي.
وأشار إلى أن لجنة العفو قد باشرت أعمالها فور وصول الأمر الملكي الكريم حرصًا من الجميع على أن يكون إطلاق النزلاء في الوقت المحدد لذلك، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.
ورفع المشمولين بالعفو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.
وأوضح مدير إدارة سجن سكاكا الرائد جمعان بن خلف الزهراني أن إدارة السجن أقامت حفلاً للمفرج عنهم، بحضور مدير السجون بالمنطقة بالنيابة العميد سليم العنزي.
وأشار إلى أن لجنة العفو قد باشرت أعمالها فور وصول الأمر الملكي الكريم حرصًا من الجميع على أن يكون إطلاق النزلاء في الوقت المحدد لذلك، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.
ورفع المشمولين بالعفو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.
Advertisements
المزيد عن: سجن سكاكا الدفعة الأولى الحق العام الجوف
- جازان.. إطلاق سراح الدفعة الأولى من سجناء الحق العام
- إطلاق سراح 173 من نزلاء الحق العام المشمولين بالعفو
- "الأحمري": المشمولون بالعفو في سجون مكة ناهزوا الـ 500
- "السجون": تجاوز عدد المشمولين بالعفو الملكي 3359 نزيلاً للآن
- نائب أمير الجوف يلتقي رئيس محكمة وقضاة سكاكا
- تنفيذا لتوجيهات الملك.. بدء إطلاق سراح نزلاء السجون المشمولين بالعفو في "رمضان"
- عاجل.. أمر ملكي سعودي جديد
- أمير الجوف يتسلم الرئاسة الفخرية لجمعية بشراكم لتحفيظ القرآن الكريم
- أمير الجوف يوجه بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام
- إطلاق سراح 600 سجين في مكة