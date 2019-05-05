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إطلاق الدفعة الأولى من سجناء الحق العام بسكاكا

الأحد 05/مايو/2019 - 10:46 م
إطلاق الدفعة الأولى من سجناء الحق العام بسكاكا
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الفجر السعودي
 
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أطلقت إدارة سجن سكاكا بمديرية سجون منطقة الجوف، سراح 26 شخصاً يمثلون الدفعة الأولى من سجناء الحق العام، وذلك إنفاذ لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة سجن سكاكا الرائد جمعان بن خلف الزهراني أن إدارة السجن أقامت حفلاً للمفرج عنهم، بحضور مدير السجون بالمنطقة بالنيابة العميد سليم العنزي.

وأشار إلى أن لجنة العفو قد باشرت أعمالها فور وصول الأمر الملكي الكريم حرصًا من الجميع على أن يكون إطلاق النزلاء في الوقت المحدد لذلك، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

ورفع المشمولين بالعفو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.
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المزيد عن: سجن سكاكا الدفعة الأولى الحق العام الجوف
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