خبير طرق وكباري: سيناء ستكون مستقبل مصر الفترة المقبلة

قال الدكتور عماد نبيل، الاستشاري الدولي للطرق والكباري، إن سيناء ستكون مستقبل مصر الفترة المقبلة خاصة أنها تمتلك ثروات معدنية، موضحًا أن الاستثمارات التي ستتم في الدولة المصرية المرحلة القادمة 20% منها موجه إلى منطقة قناة سويس وسيناء.





وأضاف "نبيل"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد أن هذه المشاريع تعمل على تغيير ديموغرافي لمصر، حيث تنقل السكان من الوادي الضيق إلى سيناء، لافتًا إلى أن نسبة المواليد في تلك المناطق أعلى من باقي محافظات الجمهورية.





وتابع الاستشاري الدولي للطرق والكباري: "سيناء مستقبل مصر التكنلوجي وستنقل بلادنا إلى طفرة نوعية".



