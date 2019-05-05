بلد الوليد يبتعد عن منطقة الخطر في الليجا

حقق بلد الوليد فوزا ثمينا على حساب ضيفه أتليتيك بيلباو بهدف نظيف ليترك منطقة القاع في الليجا، وذلك في اللقاء الذي جمعهما الأحد ضمن الجولة الـ36 بالدوري الإسباني.





وضرب بلد الوليد أكثر من عصفور بحجر واحد بهذه النتيجة، حيث استعاد طعم الفوز في الليجا بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام أتلتيكو مدريد.





كما أن الفريق ارتقى للمركز الـ17 برصيد 38 نقطة، ليبتعد عن منطقة الخطر بفارق نقطة وحيدة.





على الجانب الآخر، فشل "أسود الباسك" في اقتناص النقاط الثلاث للجولة الثانية تواليا، بعد تعادلهم أمام ألافيس في الجولة الماضية.





وتجمد رصيد الفريق عند 50 نقطة في المركز السابع.





وعلى ملعب (خوسيه ثوريا) يدين بلد الوليد بالفضل في هذا الانتصار الغالي للجناح الشاب والدو روبيو صاحب هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.



