حملة لإزالة تعديات المباني والدواب في رأس البر بدمياط
الأحد 05/مايو/2019 - 10:44 م
هند الشيال
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال الحملة المكبرة التى نفذتها الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى بالاشتراك مع قسم شرطة المدينة لإزالة التعديات وجميع المخالفات بمنطقة الامتداد العمراني.
ووجهت محافظ دمياط بالاستمرار في تنفيذ تلك الأعمال والتصدى لكافة صور التعديات بجميع أنحاء المدينة وكذلك تواجد عدد من الدواب بعدد من المناطق بها والتى تتسبب فى العديد من الحوادث.
ووجهت محافظ دمياط بالاستمرار في تنفيذ تلك الأعمال والتصدى لكافة صور التعديات بجميع أنحاء المدينة وكذلك تواجد عدد من الدواب بعدد من المناطق بها والتى تتسبب فى العديد من الحوادث.
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