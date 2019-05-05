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اتحاد الكرة يستفسر عن إصابة صلاح

الأحد 05/مايو/2019 - 10:40 م
اتحاد الكرة يستفسر عن إصابة صلاح
محمد صلاح
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محمد أيمن
 
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طالب هاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاحد من الجهاز الطبي للفراعنة ضرورة التعرف على حجم الإصابة التي تعرض لها الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يوم أمس السبت.

وفي بيان رسمي طالب أبوريدة سرعة فتح إتصال مع الجهاز الطبي بالريدز للتعرف على المدة التي سيغيبها صلاح عن الملاعب من أجل طمأنة الجماهير.

وأردف أبوريدة أن الجماهير المصرية يجب عليها أن تساند صلاح وتدفعه بصورة معنوية خلال الفترة القليلة المقبلة والتي تشكل له مرحلة حاسمة على المستوى المحلي أو الأوروبي.

وطلب رئيس إتحاد الكرة المصري من جهاز المنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا تقديم تقرير طبي شامل عن حالة اللاعب بعد الإصابة التي تعرض لها عقب إصطدامه بحارس نيوكاسل في المباراة التي فاز بها الريدز 3-2.

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