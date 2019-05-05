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عبد الحفيظ: أهدرنا العديد من الفرص أمام النجوم.. ونستعد بقوة لمباراة سموحة

الأحد 05/مايو/2019 - 10:41 م
عبد الحفيظ: أهدرنا العديد من الفرص أمام النجوم.. ونستعد بقوة لمباراة سموحة
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علي نبوي
 
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أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب نظيره، فريق النجوم، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم. وشدد على أن كل مباراة يخوضها الأهلي تصبح ماضيًا، ثم يبدأ الفريق في التفكير في المباراة المقبلة.

وأضاف مدير الكرة، أن تفكير الأهلي مُنصبٌ حاليًا على مباراة سموحة التي تقام السبت القادم، والتي تعد هي الأصعب للفريق خلال مشواره، ولا بد وأن نستعد لها بقوة للحفاظ على مسيرة الانتصارات.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدفين دون رد، وتصدر قمة الدوري منفردًا برصيد 67 نقطة.

وأكّد عبد الحفيظ، الفوز دائمًا ما يأتي بالفوز وهو ما تعلمه الجميع من كرة القدم، وأن الفترة الحالية لا مجال فيها للاستهتار أو التراخي وعدم التركيز، وأن الفريق حقق فوزًا مهمًا على النجوم رغم الفرص الضائعة والتي يجب استغلالها في الفترة المقبلة.

وشدد مدير الكرة على أن النجوم حصل على ركلة جزاء تصدى لها محمد الشناوي، وهو ما يؤكد أن التركيز مطلوب حتى الثانية الأخيرة، والتعامل بجدية مع الفرص على مدار المباراة.

وأوضح عبد الحفيظ، أنه غير راضٍ عن الإنذار الذي حصل عليه محمد الشناوي، خاصة أن مثل هذه الإنذارات دائمًا ما تؤثر على الفريق.

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