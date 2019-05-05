ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رابط bein sports المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر عبر Zamalek day

الأحد 05/مايو/2019 - 09:53 م
رابط bein sports المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر عبر Zamalek day
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
على أرضية ملعب سوسة سيكون عشاق الكرة المصرية والعربية والأفريقية على موعد مع موقعة كروية نارية بين الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية وكما عودكم موقعنا يلا شوت بلس على تقديم خدمة مميزة لعشاق القلعة البيضاء وأبناء سوسة عبر رابط البث المباشر في بث حي و سريع بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد 5-5-2019 لايف في الكونفدرالية الإفريقية.


الاهلي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
1
x
15:00
1
مانشستر يونايتد
تشيلسي
3
x
15:00
0
واتفورد
آرسنال
1
x
17:30
1
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
3
x
16:15
1
فياريال
هويسكا
0
x
20:45
0
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
0
x
18:00
0
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
1
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
6
x
18:30
1
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
3
x
17:00
1
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
3
x
18:00
0
الصفاقسي
النجم الساحلي
0
x
21:00
0
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
1
x
17:00
1
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
1
x
17:30
1
المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
النجوم