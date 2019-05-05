رابط bein sports المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر عبر Zamalek day

على أرضية ملعب سوسة سيكون عشاق الكرة المصرية والعربية والأفريقية على موعد مع موقعة كروية نارية بين الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية وكما عودكم موقعنا يلا شوت بلس على تقديم خدمة مميزة لعشاق القلعة البيضاء وأبناء سوسة عبر رابط البث المباشر في بث حي و سريع بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد 5-5-2019 لايف في الكونفدرالية الإفريقية.









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