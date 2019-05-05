تابعونا الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد LIVE

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تُعتبر مباراة اليوم من المباريات الهامة على المستوى الإفريقي خاصة وأنها تجمع بين الزمالك والنجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية التي فاز في الذهاب نادي الزمالك