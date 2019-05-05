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يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر zamalek TA رابط YalLa sHoOt

الأحد 05/مايو/2019 - 09:49 م
يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر zamalek TA رابط YalLa sHoOt
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الفجر الرياضي
 
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مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مباشر حيث نقدم لعشاق كرة القدم العربية مواجهة نارية حيث ينطلق بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الإياب من دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية والتي طبقاً لأهميتها لنادي الزمالك بقيادة جروس نتيح لكم فرصة مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشر والتي ستتوفر لكم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والتي سيتم نقلها لكم من على ملعب ستاد سوسة الذي يلعب عليه النجم مبارياته في الموسم الجاري وقد تم إسناد مهمة قيادة المباراة من أرض الملعب إلى الدولي نادانا جامبو الحكم الدولي الكونغولي من أرض الملعب بتونس وذلك اليوم الموافق الخامس من مايو الجاري ضمن مباريات اليوم بدون تقطيع .


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