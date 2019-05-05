يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر zamalek TA رابط YalLa sHoOt

مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مباشر حيث نقدم لعشاق كرة القدم العربية مواجهة نارية حيث ينطلق بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الإياب من دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية والتي طبقاً لأهميتها لنادي الزمالك بقيادة جروس نتيح لكم فرصة مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشر والتي ستتوفر لكم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والتي سيتم نقلها لكم من على ملعب ستاد سوسة الذي يلعب عليه النجم مبارياته في الموسم الجاري وقد تم إسناد مهمة قيادة المباراة من أرض الملعب إلى الدولي نادانا جامبو الحكم الدولي الكونغولي من أرض الملعب بتونس وذلك اليوم الموافق الخامس من مايو الجاري ضمن مباريات اليوم بدون تقطيع .









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