للإفلات من العقوبات.. إيران تعلن الاستمرار في تخصيب اليورانيوم (فيديو)
الأحد 05/مايو/2019 - 09:47 م
عمرو سمير
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قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية رغم تحرك أميركا لمنعها من ذلك.
وتحركت الولايات المتحدة يوم الجمعة لإجبار إيران على الكف عن إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها الوحيدة للطاقة النووية مكثفة حملتها التي تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية والحد من نفوذها بالمنطقة.
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء شبه الرسمية عن لاريجاني، بحسب منصة "مداد نيوز" قوله "بموجب (الاتفاق النووي) يمكن لإيران إنتاج الماء الثقيل وهذا لا يعد انتهاكا للاتفاق. ومن ثم سنواصل نشاطنا في التخصيب".
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