"صحة مكة" تعلن جاهزيتها لخدمة المعتمرين في رمضان ‪ 54 مركزًا صحيًا و

أعدت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، خطتها لخدمة المعتمرين في شهر رمضان، التي تشمل 54 مركزًا صحيًا، وعشرة مستشفيات.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، إن المديرية دأبت على إعداد خطة متكاملة بتوجيه ودعم من وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيع، ومن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، مشيرًا إلى أن الخطة يتم إعدادها منذ نهاية الموسم؛ لتنفيذها قبيل شهر رمضان بقياس جاهزية المستشفيات لاستقبال المرضى.

وتتضمن خطة خدمة المعتمرين، تقديم الرعاية الطبية والوقائية لهم، خلال شهر رمضان المبارك؛ منذ دخولهم المملكة عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية، حتى وصولهم للأراضي المقدسة بمكة المكرمة، ومغادرتهم إياها إلى بلادهم.

ويبدأ تقديم نوعين من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، عبر المراكز الصحية المنتشرة بالمنفذ البحري (ميناء جدة الإسلامي)، من خلال مركز طبي يوفر الخدمات العلاجية للقادمين من خلاله، وتشمل الخطة المنفذ الجوي (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة)، الذي يقدم خدماته بمراكز طبية بمدينة الحجاج بالمطار، فضلًا عن المنفذ البري والخطوط السريعة ومحطة قطار الحرمين.

وتشمل الخطة تقديم خدمات وقائية بفسح الطائرات والبواخر، ومناظرة القادمين من الدول الموبوءة وتطعيم من لم يحمل شهادات التطعيم، ومن ثمَّ تطبيق الاشتراطات الصحية عليهم، كما يتضمن الجانب العلاجي، مناظرة الحالات المرضية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة لها، ونقلها إلى المستشفيات وعلاجها.

وتشمل خطة خدمة المعتمرين، تقديم خدمات طبية لهم بالمستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة، ويبدأ تنفيذ خطة العمل بها منذ بدء شهر شعبان إلى نهاية رمضان المبارك، وفق منظومة صحية متكاملة تشمل جميع مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، وتغطية مستشفى الحرم وأجياد للطوارئ، والمراكز الصحية بالمنطقة المركزية.