أستاذ طرق: أنفاق قناة السويس بداية التعمير الحقيقي لسيناء

Advertisements

قال أسامة عقيل، أستاذ الطرق والكباري بجامعة عين شمس، إن أنفاق قناة السويس أهم مشروع تم إنجازه خلال الـ 5 سنوات الماضية، مشددًا على أن هذه الأنفاق لها جدوي كبيرة كأمن قومي.



وأضاف "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن سيناء لو تم تنميتها منذ فترة لما كان نشأ بها إرهاب نهائيًا، مؤكدًا أن هذه الأنفاق بداية لتنمية وتعمير حقيقي لسيناء، موضحًا أن الحكومات السابقة كانت تقوم بتنمية سيناء الحديث والدراسات فقط.



وتابع أستاذ الطرق والكباري، أن ربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية أمر هام جدًا، لافتًا إلى أن هذه الأنفاق تمثل محاور ربط قوية لسيناء، مشيرًا إلى أن ما حدث من مشروعات قومية متميزة ليست إعجاز، فهذا ليس شيء صعب على مصر.



هذا وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمحافظة الإسماعيلية.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل صباح اليوم الأحد، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى بوسط سيناء والإسماعيلية.



يشار إلى أن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد قال في تصريحات صحفية، إن الافتتاحات الجديدة بمثابة تدشين عملية تنمية شبة جزيرة سيناء، مؤكدًا أن مشروعات الأنفاق التي تم تنفيذها أسفل القناة تعتبر المنظومة الأضخم من نوعها في تاريخ مصر بل وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التي تم تنفيذها خلالها، لافتا إلى أن تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، جاء نتيجة قرار ورؤية استراتيجية ودراسات علمية دقيقة، وتمت بسواعد وخبرة مصرية.

