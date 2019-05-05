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واشنطن تدعو لهدنة إنسانية لمدة أسبوع فى ليبيا

الأحد 05/مايو/2019 - 09:36 م
واشنطن تدعو لهدنة إنسانية لمدة أسبوع فى ليبيا
ارشيفية
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وكالات
 
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دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، اليوم الأحد ، الأطراف المنخرطة فى القتال فى العاصمة طرابلس إلى هدنة إنسانية مدتها أسبوع، قابلة للتمديد.

وقالت البعثة، فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، "تهنئ بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا عموم الليبيين بحلول الشهر الفضيل وتدعو كل الأطراف المنخرطة فى القتال إلى الالتزام باتفاقية حقوق الإنسان وعقد هدنة إنسانية مدتها أسبوع تبدأ فى الرابعة من صباح الأول من رمضان الموافق السادس من مايو الجاري، وتكون قابلة للتمديد".

وأضاف البيان "تدعو البعثة كل الأطراف للسماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاجها وبحرية الحركة للمدنيين خلال هذه الهدنة، كما تدعو للبدء بتبادل الأسرى والجثامين" مشيرة أنها على أتم الاستعداد لتوفير الدعم اللازم لذلك.

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المزيد عن: معركة طرابلس لجيش الليبي الوطني شهر رمضان اول رمضان الأمم المتحدة
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