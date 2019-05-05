مدرس بجامعة المنصورة تحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني في استراتيجية الحفاظ على الهوية المصرية



وتكونت لجنة المناقشة من اللواء محمود خلف (كبير اليوران سابقا) كرئيسا وبعضوية كلا من اللواء أوكان حرب عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والدكتورة رانيا يحي الدكتورة بأكاديمية الفنون

وقم تم اجازة البحث والإشادة به من رئيس لجنة المناقشة قائلا ان هذا البحث يعد من الأبحاث الهامة والمؤثرة والمطلوبة في الوقت الحالي لمواجهة حروب الجيل الرابع ومحاولات طمس الهوية وما نعانيه من تغريب الشخصية المصرية إضافة إلى أن هذا البحث يتواكب مع توجه الدولة الحالية في استراتيجية بناء الإنسان المصري ويمس بعمق الأمن القومي المصري.



كما أشار اللواء بهاء الحريشي مشرف البحث أنه يعد البحث الأول في كلية الدفاع الذي يضيف عنصر جديد للاستراتيجية المقترحة من حيث التقييم والمتابعة والقياس، وعرض البحث مجموعة من التوصيات الهامة التي تساعد في الحفاظ علي الهوية المصرية.



الجدير بالذكر أن الدكتورة شيماء عبدالوهاب حاصلة علي الدكتوراه من فرنسا عام ٢٠١٦، وتعد زمالة كلية الدفاع هي الدرجة العلمية الأولى في الشرق الاوسط في مجال الاستراتيجيات والأمن القومي والتي يلتحق بها عسكريين مصريين وعسكريين وافدين وبعض المدنيين والجميع يرشح من وزارته ويعد كأحد القادة المستقبليين في مصر أو الدول الصديقة.

ناقشت الدكتورة شيماء محمود عبد الوهاب مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة المنصورة بحث اجازة زمالة كلية الدفاع الوطني دفعة ٤٨ بعنوان "استراتيجية مقترحة للحفاظ علي الهوية المصرية" تحت إشراف لواء اركان حرب بهاء الحريشي ومراجعة لواء اركان حرب سعد محمد فريد.