احتفالية "من حقي تعرفني الثانية" بكلية التربية جامعة المنصورة



أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتورة أسماء مصطفى عميد كلية التربية جامعة المنصورة وإشراف الدكتور محمود مندوه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية والدكتورة فوقية محمد راضى رئيس قسم الصحة النفسية بالكلية.



وأكدت الدكتورة أسماء مصطفى عميد كلية التربية جامعة المنصورة على تنظيم هذا الحدث لأول مرة عام ٢٠١٧ وعلى السعى لتنظيمه بشكل دورى بهدف تسليط الضوء على قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة ومواهبهم التى تفوق أحيانا قدرات الأشخاص الطبيعيين.



قالت عميد التربية جامعة المنصورة على أن كلية التربية لها دور فى تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة وتخريج معلمين يقومون بالتدريس لهم مع تقديم النصائح لأولياء الأمور المتعاملين معهم حيث تم تنظيم ورش عمل لهم داخل الكلية تحت إشراف أساتذة الصحة النفسية بالكلية ضمن مشروع الإيراسموس.



وأشاد الدكتور محمود مندوه وكيل كلية التربية جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدعم الجامعة لذوى الاحتياجات الخاصة وإنشاء مراكز خاصة لهم وباهتمام كلية التربية بهم من خلال تطوير المقررات الدراسية الخاصة بهم.



وأضاف أن هدف الاحتفالية اكتشاف قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة الواجب الاهتمام بهم مشيرا لمشاركة بعضهم خلال هذه الاحتفالية فى فقرات فنية وثقافية كالشعر والباليه والابتهال والجمباز من خلال مشاركة ريتاج فكرى الحاصلة على المركز الأول على الجمهورية فى فقرة الأيروبيكس.



ونوه بمشاركة إسلام مدبولى سفير الحب والسعادة فى هذه الاحتفالية للحديث عن كيفية التغلب على الصعاب فى الحياة واعتبارها دافعا للنجاح حيث يعمل مدبولى خبيرا للتنمية البشرية رغم اصابته بالشلل الدماغى.



وأكدت الدكتورة فوقية محمد راضى أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة المنصورة أن الكلية تولى اهتماما بذوى الاحتياجات الخاصة حيث سيشارك طلاب لقسم الصحة النفسية بالكلية فى فعاليات الاحتفالية المتنوعة بمشاركة طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة والموهوبين.



ونوهت بقيام الطالبة ياسمين كشك بعزف السلام الجمهورى ثم قيام طلاب المنصورة كولدج بأداء فقرة فنية بلغة الإشارة ثم أداء فريق الشمس من ذوى الاحتياجات الخاصة فى عرض مسرحى.



وأضافت أن طلاب شعبة التربية الخاصة بالكلية سيشاركون سارة الجوهرى معلم لغة إشارة بالمؤسسة المصرية لحقوق الصم فى أداء فقرة عن الصم.



وأشار كل من سارة زيدان المدرس المساعد بقسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة المنصورة وهالة شرارة المعيد بذات القسم إلى أن هدف الاحتفالية هو جذب اهتمام المجتمع للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وإظهار جوانب التميز لديهم وبث الطاقة الإيجابية فى جميع الحاضرين.



وأضاف كل منهما أن الاحتفالية تقام للمرة الثانية وسيتم خلالها عرض قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى قدرات الموهوبين من طلاب مدارس مودرن المنصورة كوليدچ.

نظم فريق أحلم من طلاب شعبة التربية الخاصة بكلية التربية جامعة المنصورة اليوم الأحد احتفالية "من حقى تعرفنى 2" بمدرج الدكتور سيد خير الله بالكلية.