"الحرملك" يعيد نجوم الدراما السورية بقوة إلى ليالي رمضان

بعد فترة طويلة من التخبط والارتباك فى الإنتاج الدرامى، تعود سوريا فى رمضان هذا العام بإنتاج عدد كبير من المسلسلات والتى تنوعت ما بين الاجتماعية والتاريخية، ويشارك فيها بجانب السوريين نخبة من أهم نجوم التمثيل بالوطن العربى.





فأكثر من 20 عملاً درامياً تنتظر شهر رمضان على رأسها مسلسل «الحرملك»، الذى تدور أحداثه حول وصول المماليك إلى السلطة، وتحكمهم فى المشهد السياسى، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق، وبطولة جمال سليمان، باسم ياخور، باسل خياط، سلافة معمار والتونسية درة والمصرى نبيل عيسى، المسلسل من إنتاج «كلاكيت» للإعلام والإنتاج والتوزيع الفنى.





كما يخوض الفنان عابد فهد الماراثون الرمضانى بمسلسل «دقيقة صمت»، وهو إنتاج مشترك بين سوريا ولبنان ، ويضم مجموعة من الفنانين منهم كاريس بشار، ستيفانى صليبا، خالد القيش ورنا شميس.





كذلك مسلسل «مقامات العشق»، وهو السيرة الذاتية «لمحيى الدين بن عربى» أحد أشهر المتصوفين، ويقوم ببطولته يوسف الخال، نسرين طافش، مصطفى الخانى، لجين إسماعيل وقمر خلف.





أيضا مسلسل «الحلاج» يتناول سيرة الصوفى الحسين بن منصور الحلاج، بطولة منذر رياحنة، منى واصف، غسان مسعود، عاكف نجم، زهير رمضان ومحمد قنوع.





أما مسلسل «سلاسل ذهب»، فيضم نخبة من النجوم السوريين، هم: بسام كوسا، كاريس بشار، صباح الجزائرى، ديما بياعة، شكران مرتجى ومها المصرى، وتدور أحداثه حول صائغ ذهب متعدد العلاقات النسائية، والمسلسل من تأليف سيف رضا حامد وإخراج إياد نحاس وإنتاج شركة جولدن لاين للإنتاج الفنى.





فى حين ينتمى مسلسل «نبض»، إلى الأعمال التراجيدية، تدور أحداثه حول امرأة كبيرة تتعرض لكثير من المواقف الصعبة فى حياتها.





ومن المسلسلات السورية المشاركة فى الماراثون الرمضانى أيضا مسلسل «عندما تشيخ الذئاب»، ويدور حول استغلال الدين لتحقيق مصالح وغايات شخصية، ويقوم ببطولة المسلسل كل من سلوم حداد، عابد فهد، محمد حداقى، أيمن رضا، سمر سامى وميسون أبو أسعد، هو من تأليف حازم سليمان.





أما مسلسل «الجوكر»، فيحمل طابعا بوليسيا، ويقوم على البطولة الشبابية، ويضم كلا من: وائل زيدان، رنا أبيض، عبير شمس الدين، جوان الخضر، جهاد الزغبى وأمير برازى.





ونجد سولاف فواخرجى تشارك يوسف الخال فى المسلسل الدرامى «هوا أصفر» من تأليف على وجيه وإخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تجمع بين اثنين تؤثر عليهما بعض السلبيات، مما يجعل الحب يختنق، وتتسبب الصراعات التى تسود المجتمع بسبب المناخ الموبوء فى عرقلة كل شيء.





وبالنسبة للإنتاج المشترك، نجد مسلسل «ورد أسود»، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم السوريين والجزائريين، خاصة أن المسلسل يتناول حكاية اجتماعية.





أيضا الأعمال الكوميدية لها نصيب كبير هذا العام، منها مسلسل «كونتاك»، ومسلسل «حركات بنات»، والذى يقوم على البطولة الجماعية.



