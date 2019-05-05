محمد يوسف: الأهلي لم يحسم اللقب ونحترم جميع المنافسين

أكد محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم على النجوم وتصدره لمسابقة الدوري الممتاز.





وأضاف يوسف في تصريحات عقب نهاية اللقاء :"حققنا فوزا هاما ونجحنا في حصد 3 نقاط مهمة في طريقنا نحو التتويج بلقب البطولة، والحفاظ عليه".





وتابع :"لا تزال المنافسة قوية ونحترم جميع المنافسين، هدفنا حاليا هو التركيز في المباراة المقبلة".





وأتم :"علينا الاستعداد الجيد للمباراة المقبلة أمام سموحة بداية من الغد، لأن الأهلي يلعب دائما من أجل الفوز".