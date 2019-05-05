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حماس: مستعدون للتهدئة مع إسرائيل بعد تنفيذ التفاهمات على التهدئة

الأحد 05/مايو/2019 - 09:28 م
حماس: مستعدون للتهدئة مع إسرائيل بعد تنفيذ التفاهمات على التهدئة
إسماعيل هنية
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وكالات
 
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أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء الأحد، استعداد الحركة للعودة إلى الهدوء مع إسرائيل في قطاع غزة، بعد تنفيذ التفاهمات على التهدئة، التي توسطت فيها مصر.

وقال هنية في بيان إن "العودة إلى الهدوء أمر ممكن والمحافظة عليه مرهونة بالتزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار بشكل كامل خاصةً ضد المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية".

وأضاف "مع البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات التي تتعلق بالحياة الكريمة لأهلنا في غزة على طريق انهاء الحصار والاحتلال عن أرضنا الفلسطينية وفي القلب منها القدس، ودون ذلك ستكون الساحة مرشحة للعديد من جولات المواجهة".

وأكد هنية أنه لا يسعى إلى حرب جديدة مع إسرائيل قائلاً إن "توسيع المقاومة دائرة الرد وتطويره ليس بهدف الذهاب الى حرب جديدة بل من أجل لجم العدوان وحماية شعبنا وإلزام المحتل بالتفاهمات، ورد المقاومة مرتبط مستوى العدوان والاستهداف".
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المزيد عن: حركة حماس المسيرات الشعبية اسماعيل هنية اسرائيل
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