حماس: مستعدون للتهدئة مع إسرائيل بعد تنفيذ التفاهمات على التهدئة
الأحد 05/مايو/2019 - 09:28 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء الأحد، استعداد الحركة للعودة إلى الهدوء مع إسرائيل في قطاع غزة، بعد تنفيذ التفاهمات على التهدئة، التي توسطت فيها مصر.
وقال هنية في بيان إن "العودة إلى الهدوء أمر ممكن والمحافظة عليه مرهونة بالتزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار بشكل كامل خاصةً ضد المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية".
وأضاف "مع البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات التي تتعلق بالحياة الكريمة لأهلنا في غزة على طريق انهاء الحصار والاحتلال عن أرضنا الفلسطينية وفي القلب منها القدس، ودون ذلك ستكون الساحة مرشحة للعديد من جولات المواجهة".
وأكد هنية أنه لا يسعى إلى حرب جديدة مع إسرائيل قائلاً إن "توسيع المقاومة دائرة الرد وتطويره ليس بهدف الذهاب الى حرب جديدة بل من أجل لجم العدوان وحماية شعبنا وإلزام المحتل بالتفاهمات، ورد المقاومة مرتبط مستوى العدوان والاستهداف".
Advertisements
المزيد عن: حركة حماس المسيرات الشعبية اسماعيل هنية اسرائيل
- نائب رئيس حركة حماس: نحن قريبون من اتفاق للتهدئة مع الاحتلال
- جيش الاحتلال يستهدف اثنين من مطلقي البالونات الحارقة في غزة
- هنية: وقف إطلاق النار في غزة ممكن ولكن بشرط
- سياسي: رفع الحصار العامل الأهم للحفاظ على الهدوء في غزة
- بعد نجاح الوساطة المصرية بوقف إطلاق النار في غزة.. سياسيون: ضمانات لإنهاء التصعيد الإسرائيلي
- هنية: سنتخذ القرار المناسب للرد على استهداف المتظاهرين في غزة
- جولة جديدة من مباحثات التهدئة في غزة
- حماس: علاقتنا مع مصر علاقة استراتيجية ولا تناقض علاقتنا بإيران
- فتح تدعو إلى تدخل دولي عاجل لـ"لجم العدوان" الإسرائيلي
- صائب عريقات يدعو إلى التعاون مع مصر والأمم المتحدة للتهدئة