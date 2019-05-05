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ثقافة القليوبية: مسابقات رمضانية ومعارض للفنون التشكيلية والأمسيات الشعرية

الأحد 05/مايو/2019 - 09:31 م
ثقافة القليوبية: مسابقات رمضانية ومعارض للفنون التشكيلية والأمسيات الشعرية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
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أعلنت مديرية الثقافة بالقليوبية،عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال متابعة 27 موقع ثقافي علي مستوي المحافظة واقامة الانشطة الدائمة كالمسابقات الرمضانية ومعارض الفنون التشكيلية والامسيات الشعرية.

وفي سياق آخر وجه محافظ الإقليم الدكتور علاء مرزوق، مسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بضرورة التكاتف والتعاون بين كافة الاجهزة والمتابعة والتنسيق المستمر لتقديم افضل خدمة للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم وطوال العام،مشيرا الي ضروة عمل حملات مكثفة ومتابعة مستمرة للاسواق والشوادر التي تبيع سلع ومنتجات رمضان ومتابعة مديرية الصحة للمستشفيات بالاضافة الي مديرية التموين والطب البطري لمتابعة المنتجات المعروضة من اللحوم والسلع الغذائية وتكليف الشباب والرياضة بتكثيف الانشطة والندوات واقامة المباريات للشباب والدورات الرمضانية فضلا عن ضروة وجود غرف عمليات علي مدار 24 ساعة لاستقبال اي شكاوي مطالبا بتكثيف العمل وعمل خطط واضحة لاستقبال شهر رمضان.



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