ناشئو بتروچيت يفوزون ببطولة دوري السويس

توج فريق بتروچيت للناشئين مواليد 2004 بلقب بطولة دورى قطاع السويس ، بعد فوزه فى آخر مباريات البطولة على نادي منتخب السويس.





وأعرب آدهم حلمي، لاعب بتروچيت، لبرنامج دنيا الاحتراف، عن سعادته بالفوز بالبطولة، مشيرا إلى أنه يهدى البطولة إلى لاداره نادي بتروچيت لرئيس قطاع الناشئين، نظرا للمجهود الكبير الذى يبذله الاداره من توفير كل الدعم لهم بصفة خاصة وكل قطاع الناشئين بصفة عامة.





وأشار مازن فرج عبدالعليم، رغم سوء أرضيه ملاعب منطقه السويس وخصوصاا بعد الهزيمه من منتخب السويس بسبب سوء أرضيه الملعب وكنا رجاله لاخر الوقت رغم كل الصعوبات التي وجهتنا في الدوري، وفوزنا علي منتخب السويس واخذنا درع الدوري رغم قله الإمكانيات المتاحه عن باقي الفرق الدوري.

وقال الاعب سيمان عمرو، لمقدم برنامج دنيا الاحتراف، :"الهدف الأول كان أمامنا هو المكسب واخذ درع الدوري وكنا قد المسئوليه رغم الصعوبات أداره بتروچيت وفرت لينا كل الامكانيات المتاحه ليها والحمد حققنا المكسب وهو درع الدوري في منطقه السويس ، وكان اممنا حلم ولازم نحققه ونهدي درع الدوري لاداره بتروچيت وعلي رأسها الكابتن حاتم اللاويزي ، نحلم باالاحتراف بالخارجي ، واشار سيمان تم اختيار بعض الاعبيين لتمثيهم في منخب السويس وده اهم إنجازات والمكسب الحقيقي بعد فوز بالدرع الدوري".