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أحمد موسى عن مشروعات التنمية في سيناء: "إعجاز غير مسبوق"

الأحد 05/مايو/2019 - 09:28 م
أحمد موسى عن مشروعات التنمية في سيناء: إعجاز غير مسبوق
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داليا الحسين
 
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وصف الإعلامي أحمد موسى، المشروعات التنموية التي يفتتحها الرئيس السيسي بأنه "إعجاز غير مسبوق"، مشيرًا إلى أن أنفاق قناة السويس الذي تم افتتاحها دشنت بأيدي مصرية خالصة، مشيرًا إلى أنها تساعد في تسهيل دخول المصريين إلى سيناء.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يخطط استراتيجيا لتنمية سيناء، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تخضع لتدشين مشروعات تنموية لم تحدث من قبل

وأضاف أن أنفاق قناة السويس، وسيناء تخضع لسيطرة أمنية على أعلى مستوى من قبل القوات المسلحة المصرية، معقبًا: "البلد مش بتنام عشان المشروعات "، موضحا أنه يتم إنفاق الكثير من الاموال لتدشين تلك المشروعات التنموية في أسرع وقت".
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