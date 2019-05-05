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تابع لايف MaTcH Elzamalek مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر رابط مباراة الزمالك اليوم بدون تقطيع sTaR KoRa

الأحد 05/مايو/2019 - 08:20 م
تابع لايف MaTcH Elzamalek مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر رابط مباراة الزمالك اليوم بدون تقطيع sTaR KoRa
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الفجر الرياضي
 
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 تابع لايف MaTcH Elzamalek مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر رابط مباراة الزمالك اليوم بدون تقطيع sTaR KoRa 

ينتظر عشاق القلعة البيضاء البث المباشر لمباراة الزمالك ضد النجم الساحلي مساء اليوم الأحد في مباراة العودة بتونس وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 1-0 لصالح الزمالك.


موعد البث المباشر لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الاحد

ويواجه الزمالك فريق النجم الساحلي في الساعة التاسعة  مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة من اجل الصعود لنهائي بطولة الكونفدرالية من اجل تحقيق لقب إفريقي في ظل غياب الزمالك منذ سنوات عن الألقاب الإفريقية ويحتاج الزمالك التعادل بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدف في حال أحرز الزمالك لأهداف في ملعب النجم الساحلي.

 تابع لايف MaTcH Elzamalek مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر رابط مباراة الزمالك اليوم بدون تقطيع sTaR KoRa 


وينتظر الفائز من مباراة النجم الساحلي والزمالك الفائز من مواجهة نهضة بركان والصفاقسي التي ستجري في السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة .


مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد .

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