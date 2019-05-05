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عاجل.. إسرائيل تقرر وقف تزويد قطاع غزة بالوقود

الأحد 05/مايو/2019 - 08:00 م
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وكالات
 
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قررت إسرائيل وقف تزويد قطاع غزة بالوقود عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوب قطاع غزة، وذلك بدء من مساء اليوم الأحد، في ضوء التصعيد الأمني الحاصل.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الميجر جنرال كميل أبو ركن في بيان له "نعلن هذا المساء الأحد عن وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة من خلال معبر كيرم شالوم".

أحد أقارب الطفلة الفلسطينية صبا أبو عرار البالغة من العمر 14 شهرًا يحمل جثمانها خلال جنازتها في مدينة 
ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، بتوسيع العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وجاء بيان صدر عن "الكابينت" مساء اليوم الأحد "أوعز الكابينت لجيش الدفاع بمواصلة الضربات وبالاستعداد للمراحل القادمة. الاعتبار الأعلى هو أمن الدولة ومواطنيها".

وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ مارس 2018 حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
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المزيد عن: قطاع غزة الوقود الشؤون السياسية الأراضي الفلسطينية إصابة إسرائيلية
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